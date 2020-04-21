В Нидерландах сообщили о досрочном завершении сезона С подобным заявлением выступил премьер-министр страны Марк Рютте.

Чемпионат Нидерландов по футболу завершен досрочно из-за угрозы распространения коронавируса.

Рютте также подчеркнул, что это касается других спортивных мероприятий. По его словам, запрет продлится до 1 сентября. Заявление министра приводит Football Oranje.

Отмечается, что правительство Нидерландов не поддержало идею лиги о проведении матчей при пустых трибунах.

Добавим, что Футбольный союз страны уже подтвердил эту информацию, отметив, что решение об определении чемпиона будет принято после консультаций с УЕФА.