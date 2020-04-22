«Зенит» надеется сохранить большинство спонсоров После 22 туров клуб из Санкт-Петербурга лидирует в РПЛ.

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил о том, что несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней экономические трудности клуб надеется сохранить большинство своих спонсоров.

«Хочу подчеркнуть, что большинство наших спонсоров хоть и обеспокоены прерыванием чемпионата, но собираются продолжить с нами сотрудничество, – рассказал Медведев в интервью ТАСС. – Надо доиграть текущий чемпионат, надеюсь, это удастся сделать со зрителями».

После 22 туров «Зенит» занимает первое место в чемпионате РПЛ, на 9 очков опережая «Локомотив» и «Краснодар».