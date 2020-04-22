Сергей Первушин: Если Жирков изъявит желание играть за «Тамбов», с удовольствием пойдем навстречу Футболист сборной России начинал карьеру в родном Тамбове.

Главный тренер ФК «Тамбов» Сергей Первушин рассказал о том, что клуб готов заключить контракт с Юрием Жирковым, если тот расстанется с «Зенитом» после завершения сезона.

«Знаю, что контракт Жиркова с «Зенитом» заканчивается летом, – рассказал Первушин в эфире телеканала «Матч Премьер». – Если он изъявит такое желание, мы с удовольствием пойдем навстречу, потому что Юра – наш воспитанник. Был бы логичный и очень красивый сюжет для фильма или книги… Мне посчастливилось играть с ним в одной команде и смотреть на его становление. Как мужал, как становился ведущим игроком сборной, а затем «Зенита». Я восхищался его мастерством, его карьерой. Он сделал себя сам, потому что я знаю, как он рос и как продвигался».

Жирков начинал карьеру в тамбовском «Спартаке», а в январе 2004 года перешел в московский ЦСКА. В нынешнем сезоне 36-летний футболист сыграл за «Зенит» 22 матча в разных турнирах, забив 3 гола и сделав 4 результативные передачи.

Действующий контракт Жиркова с клубом из Санкт-Петербурга заканчивается 30 июня.