Рашид Рахимов: «Локомотиву» нужно не за «Зенитом» следить, а думать о борьбе за второе место После 22 туров железнодорожники отстают от лидера на 9 очков, опережая «Краснодар» лишь по дополнительным показателям.

Рашид Рахимов, в прошлом тренировавший московский «Локомотив», оценил шансы команды Юрия Семина в борьбе за чемпионский титул.

«Локомотиву» надо больше следить не за «Зенитом», а за другими командами, чтобы не потерять второе место, – заявил Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ». – Считаю, что и «Ростов», и «Краснодар» достойные команды, все будет зависеть от них самих. Но «Локомотив» будет делать все возможное, все-таки состав опытный. Для них очень важны эти 8 матчей, им важно не терять игроков, у них обойма небольшая.

Хватит ли 3 недели для подготовки в случае возобновления чемпионата? Я считаю, хватит, в физическом плане никаких проблем не должно быть, а основы тактики игроки уже знают».

После 22 туров чемпионат России у лидера «Зенита» 50 очков, а у «Локомотива» и «Краснодара» – по 41. «Ростов» занимает четвертую строчку таблицы, набрав 38.