Александр Кокорин: Не хочу рассуждать о будущем, ни от чего зарекаться нельзя - Советский спорт
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22 апреля 2020 14:35ФутболШарафудинов Виктор

Александр Кокорин: Не хочу рассуждать о будущем, ни от чего зарекаться нельзя

«Зенит» отдал нападающего в аренду в «Сочи» до конца нынешнего сезона.

Российский нападающий Александр Кокорин отказался комментировать свои дальнейшие планы. По его словам, необходимо дождаться завершения сезона.

«Сейчас я вообще не хочу рассуждать о своем будущем, поскольку, как показала практика, ни от чего зарекаться нельзя, – рассказал Кокорин в интервью Bobsoccer. – Скажу лишь, что у меня ни к кому нет и не может быть никаких претензий, я спокойно работаю, стараюсь по максимуму помочь своему нынешнему клубу, «Сочи», и не думаю о том, что будет дальше. Арендный договор заканчивается 17 мая, далее есть еще один месяц, который я обязан провести в Санкт-Петербурге. От этой точки и будем отталкиваться.

Пандемия коронавируса по сути дела это не меняет – я вернусь в расположение «Зенита», и уже там буду думать, что делать дальше.

Какие у меня могут быть претензии к «Зениту»? Это большой клуб, таково его решение, от меня ничего не зависело. Еще раз подчеркну – я хотел остаться в «Зените», играть за петербургский клуб, но по не зависящим от меня причинам этого не произошло. Что ж, сейчас я здесь. У меня есть четкое понимание, до какого времени я буду играть в «Сочи» и сколько дней проведу в «Зените». Дальше – хочу я этого или не хочу – мне необходимо определяться с будущим.

Стал все взвешивать и пришел к простым выводам: мне не двадцать один год, я очень долго оставался без футбола. Скинь мне пару-тройку лет, я бы мог упереться и остаться в «Зените-2», однако желание поиграть у меня перевесило».

Выступая за «Сочи» на правах аренды, принадлежащий «Зениту» Кокорин в 4 матчах весенней части сезона забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.

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