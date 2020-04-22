Валерий Карпин: «Локомотив»? Новость из ниоткуда, меня в Ростове все устраивает Главный тренер ростовского клуба прокомментировал слухи о возможном уходе в московский «Локомотив».

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин отреагировал на сообщения прессы о том, что он может продолжить карьеру в столичном «Локомотиве».

«Как я реагировал на эту новость? Улыбался и смеялся, – рассказал Карпин в интервью на канале «Футбольный Биги» в «Яндекс Дзен». – Не понимаю, откуда это берется – всякие новости из неоткуда. У меня контракт с «Ростовом» на 5 лет, пока Арташес Владимирович Арутюнянц здесь, я никуда не денусь.

Меня в Ростове, начиная от города и заканчивая клубом, все устраивает. Не знаю, что может повлиять на мое решение уйти».

После 22 туров «Локомотив» и «Ростов» находятся рядом в турнирной таблице. Железнодорожники набрали 41 очко и занимают второе место, опережая «Краснодар» по дополнительным показателем. «Ростов» идет на четвертой строчке, отставая на три очка от московско-краснодарской пары.

Карпин тренирует ростовскую команду с декабря 2017 года.