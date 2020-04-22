Валерий Карпин: Не надо создавать панику, но и безалаберно относиться к коронавирусу нельзя Главный тренер «Ростова» призывает разумно относиться к проблеме.

Валерий Карпин поделился мнением о пандемии коронавируса и рассказал о том, как соблюдает режим самоизоляции.

«Не надо создавать панику, но и преуменьшать не стоит, – заявил Карпин на канале «Футбольный Биги» в «Яндекс Дзен». – Надо отнестись к этому достаточно серьезно. Наверное, это не чума в том смысле слова, как это было в истории ранее, но безалаберно относиться к вирусу, естественно нельзя.

Не знаю, как в других местах, наверное, в Москве еще жестче, чем у нас в Ростове. Но у нас за территорию дома выбираюсь, если только в магазин или в клинику, когда надо на медосмотр младшей дочери. И все – домой. Еду или если что-то требуется из вещей, заказываем по доставке».

Чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. «Ростов» занимает четвертое место, набрав 38 очков.