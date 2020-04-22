Официально: ВЭБ стал основным владельцем московского ЦСКА Соответствующее заявление опубликовано на сайте армейцев.

Сегодня, 22 апреля московский ЦСКА сообщил, что клуб продал 77,63% акций клуба госкорпорации ВЭБ.РФ. Отмечается, что сделка прошла в рамках конвертации долга клуба.

«Таким образом, долговые обязательства ПФК ЦСКА перед госкорпорацией полностью погашены, а ВЭБ.РФ стал основным владельцем клуба», – говорится в сообщении красно-синих.

Также сообщается, что был сформирован новый совет директоров АО ПФК ЦСКА. В него вошли четыре представителя ВЭБ.РФ: член наблюдательного совета ВЭБ.РФ, помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин, старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов, вице-президент аппарата председателя ВЭБ.РФ Александр Чеботарев и председатель комитета ВЭБ.РФ по городской экономике, генеральный директор ООО «Новые городские проекты» Александр Плутник.

При этом уточняется, то от АО ПФК ЦСКА в новый совет директоров вошли президент клуба Евгений Гинер, генеральный директор армейцев Роман Бабаев, а также генеральный директор Mail.ru Group, Борис Добродеев.