Сергей Юран: Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой Его слова приводит News.ru.

Бывший форвард московского «Спартака» Сергей Юран считает, что в России незаслуженно уделяют огромное внимание итальянцу Массимо Каррере.

Напомним, специалист тренировал российский клуб с 2016 по 2018 год и выиграл с командой чемпионат России, а также Суперкубок страны. Таким образом, он помог команде завоевать золотые медали первенства впервые за 16 лет.

«Для меня до сих пор феномен Карреры остается загадкой человечества. Я не понимаю, почему мы популизируем итальянского тренера у нас в стране, но не популяризируем своих. Он что? Лигу чемпионов или Лигу Европы выиграл? Тренировал «Барселону» или сборную Италии?

Да, показал один хороший сезон в «Спартаке», взял чемпионство и все. А что было дальше? Его уволили из команды. Одно дело Олег Романцев, который принес огромное количество побед красно-белым, да и было много других тренеров, которые добивались не меньших заслуг, чем Каррера. Но о ком-нибудь так говорили – нет.

Даже в Европе тренеров так не превозносят, как мы Карреру. Что же за бестолковость такая у людей! Было бы у него десять подряд чемпионств с командой, победа на европейской арене – вопросов бы не было. Харизма Массимо? Да у нас половина тренеров намного харизматичнее него», – сказал Юран.