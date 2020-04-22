Президент «Ювентуса» обратился к Буффону: Мы хотим, чтоб вы остались Итальянец выступает за «старую синьору» с 2001 года. При этом он провел один сезон в «ПСЖ».

Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли предложил голкиперу Джанлуиджи Буффону продлить контракт. Разговор функционера с игроком опубликовала Gazzetta dello Sport.

Аньелли сказал: «Мы хотим, чтоб вы остались». Игрок, в свою очередь, заявил: «Если вы считаете, что это правильный выбор, то я готов».

42-летний Буффон отыграл в текущем сезоне 11 матчей, пропустил девять голов и провел три «сухих» матча. Его текущий контракт истекает этим летом.