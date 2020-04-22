Сергей Семак: Зидан и Роналду – хорошие игроки, но Месси и Марадона с другой планеты - Советский спорт
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22 апреля 2020 19:12ФутболГичунцев Артур

Сергей Семак: Зидан и Роналду – хорошие игроки, но Месси и Марадона с другой планеты

Российский специалист назвал лучших футболистов мира.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими игроками мира.

«Лично я видел только в записи игру Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это Марадона, а сейчас – Месси. Это два легендарных игрока, которые немножко с другой планеты.

Есть еще очень хорошие игроки: Криштиану Роналду, Зидан и многие другие. Они также являются большими игроками и звездами, но Марадона и Месси для меня игроки с другой планеты», – сказал специалист в эфире Instagram-аккаунта «Детского хосписа».

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