Сергей Семак: Зидан и Роналду – хорошие игроки, но Месси и Марадона с другой планеты Российский специалист назвал лучших футболистов мира.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак считает аргентинцев Диего Марадону и Лионеля Месси лучшими игроками мира.

«Лично я видел только в записи игру Пеле. Из тех игроков, которых я видел уже в сознательном возрасте, конечно, это Марадона, а сейчас – Месси. Это два легендарных игрока, которые немножко с другой планеты.

Есть еще очень хорошие игроки: Криштиану Роналду, Зидан и многие другие. Они также являются большими игроками и звездами, но Марадона и Месси для меня игроки с другой планеты», – сказал специалист в эфире Instagram-аккаунта «Детского хосписа».