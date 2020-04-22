Отец Парти: Тома ведет переговоры с лондонским «Арсеналом»

Хавбек мадридского «Атлетико» Тома Парти действительно может перейти в «Арсенал». Эту информацию подтвердил его отец Джейкоб Парти.
Он сообщил, что недавно звонил сыну и тот сказал ему, что ведет переговоры с лондонским клубом.
«Тома уточнил, что все зависит от требований «Атлетико». Впрочем, я буду счастлив, если он поедет в Англию, потому что в Гане много болельщиков «Арсенала», – цитирует отца футболиста Goal.com.
В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет сохранить игрока и предложил ему новый контракт с удвоенным повышением зарплаты.
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