Отец Парти: Тома ведет переговоры с лондонским «Арсеналом» - Советский спорт
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22 апреля 2020 23:34ФутболГичунцев Артур

Отец Парти: Тома ведет переговоры с лондонским «Арсеналом»

Футболист выступает за испанцев с 2012 года.

Хавбек мадридского «Атлетико» Тома Парти действительно может перейти в «Арсенал». Эту информацию подтвердил его отец Джейкоб Парти.

Он сообщил, что недавно звонил сыну и тот сказал ему, что ведет переговоры с лондонским клубом.

«Тома уточнил, что все зависит от требований «Атлетико». Впрочем, я буду счастлив, если он поедет в Англию, потому что в Гане много болельщиков «Арсенала», – цитирует отца футболиста Goal.com.

В текущем сезоне 26-летний хавбек провел 35 матчей, забил три гола и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» хочет сохранить игрока и предложил ему новый контракт с удвоенным повышением зарплаты.

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