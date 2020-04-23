Во Франции могут запретить проведение спортивных соревнований до начала сентября В лиге 1 было сыграно 28 туров из 38, а старт «Тур де Франс» был перенесен на 29 августа.

Министр спорта Французской Республики Роксана Марасиняню рассказала о том, запрет на проведение спортивных соревнований на территории страны может быть продлен до начала сентября из-за пандемии коронавируса.

«Очевидно, что возобновление спорта в середине июня – это оптимальный сценарий, но есть и другие, – цитирует Марасиняню L’Equipe. – Также возможно возобновление турниров в сентябре. Нельзя исключать вероятности того, что футбольный сезон придется завершить досрочно».

В лиге 1 осталось сыграть 10 туров. «Тур де Франс» был перенесен с середины лета. Велогонка должна пройти с 29 августа по 20 сентября. Открытый чемпионат Франции по теннису проведут с 20 сентября по 4 октября, а Гран-при Франции Формулы-1 перенесли на неопределенный срок. Гонка должна была состояться в Ле-Кастелле 28 июня.