«Ренн» требует за 17-летнего полузащитника 50 млн евро. Игроком интересуется «Реал»

Хавбек «Ренна» Эдуардо Камавивинга может сменить команду в летнее межсезонье.
Согласно источнику, игроком активно интересуются европейские топ-клубы, в том числе мадридский «Реал». Отмечается, что французы готовы расстаться со своим футболистом, но требуют за его уход 50 млн евро.
Добавим, что Камавинга подписал соглашение с «Ренном» в 16 лет. Таким образом, он стал самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.
В текущем сезоне он провел 36 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.
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