«Ренн» требует за 17-летнего полузащитника 50 млн евро. Игроком интересуется «Реал» Об этом сообщает AS.

Хавбек «Ренна» Эдуардо Камавивинга может сменить команду в летнее межсезонье.

Согласно источнику, игроком активно интересуются европейские топ-клубы, в том числе мадридский «Реал». Отмечается, что французы готовы расстаться со своим футболистом, но требуют за его уход 50 млн евро.

Добавим, что Камавинга подписал соглашение с «Ренном» в 16 лет. Таким образом, он стал самым молодым профессиональным игроком в истории клуба.

В текущем сезоне он провел 36 матчей, забил один гол и отдал два голевых паса.