Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому» - Советский спорт
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23 апреля 2020 22:22ФутболГичунцев Артур

Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому»

Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян хочет остаться в «Роме».

Согласно источнику, армянский футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтоб продолжить выступления за итальянский клуб.

Отмечается, что игрок уже сообщил об этом своему агенту – Мино Райоле и попросил устроить полноценный трансфер.

Также сообщается, что «Арсенал» оценивает своего игрока в 20 млн евро. Этот вариант устраивает «волков».

В текущем сезоне 31-летний Мхитарян провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.

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