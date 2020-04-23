Мхитарян готов потерять в деньгах ради трансфера в «Рому»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян хочет остаться в «Роме».
Согласно источнику, армянский футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтоб продолжить выступления за итальянский клуб.
Отмечается, что игрок уже сообщил об этом своему агенту – Мино Райоле и попросил устроить полноценный трансфер.
Также сообщается, что «Арсенал» оценивает своего игрока в 20 млн евро. Этот вариант устраивает «волков».
В текущем сезоне 31-летний Мхитарян провел 20 матчей, забил шесть голов и отдал четыре голевых паса.
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