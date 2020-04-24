Кикнадзе – «комментаторам» смерти Самохвалова: Позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!

«Мы простились с Кешей Самохваловым, это огромная трагедия для семьи, близких ему людей, болельщиков и всего нашего клуба, - прокомментировал Кикнадзе агентству «Р-Спорт» смерть футболиста «Казанки» (фарм-клуба «Локо»). - Благодарю всех, кто нашел слова поддержки. Но, к сожалению, есть и те, кто в силу некомпетентности, непрофессионализма, а подчас и личных корыстных интересов пытается интерпретировать ситуацию самым неподобающим образом. Поэтому позор Селюку! Позор Талалаеву! Позор Моссаковскому!»
Напомним, что Самохвалов скончался 20 апреля после пробежки. У защитника имелись проблемы с сердцем. О проблемах со здоровьем у Самохвалова сразу после трагедии начал говорить известный тренер Андрей Талалаев, по словам которого клуб выдал игроку справку с допуском к тренировкам. Авторитетный футбольный агент Дмитрий Селюк позже напомнил, что в 2018 году умер другой игрок молодежной системы «Локо» - Алексей Ломакин. Неоднозначно прокомментировал смерть Самохвалова и комментатор Михаил Моссаковский.
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