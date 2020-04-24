«Локомотив» завуалированно назвал игроков «Зенита» бомжами

«Зенит» опубликовал в своем твиттере шутливую картинку, символизирующую турнирное положение в таблице РПЛ-2019/20. На ней обыграны отрывы в очках между питерцами и их преследователями, ближайшим из которых после 22 туров остается «Локомотив». Картинка подписана: «Соблюдайте дистанцию». «Локо» тоже решил проявить чувство юмора и написал следующий комментарий под зенитовским коллажем: «А самое главное - сидите дома. Ах да, простите».
Юмор заключался в том, что в болельщицкой среде игроков и фанатов «Зенита» принято называть «бомжами». Значит, и сидеть дома они не могут, так как этим словом обозначают лиц без определенного места жительства.
Напомним, что 27 апреля состоится видеоконференция клубов РПЛ, на которой будут обсуждаться планы доиграть сезон-2019/20, прерванный минимум до 31 мая.
УЕФА ДАЛ ДОБРО НА ОБНУЛЕНИЕ РПЛ. «ЛОКОМОТИВ» БУДЕТ ТОЧНО «ЗА»
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