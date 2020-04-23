УЕФА дал добро на обнуление РПЛ. «Локомотив» будет точно «за»

РЕКОМЕНДАЦИИ В СИЛЕ, УЛЬТИМАТУМА - НЕТ

Итак, что же постановил очередной исполком УЕФА. Как и предполагалось, распространенные в начале недели слухи о том, что в не доигранных из-за пандемии чемпионатах еврокубковые вакансии будут распределяться на основе клубного рейтинга УЕФА, не подтвердились. Эту информацию ранее опровергли сами футбольные чиновники. Тем не менее, досрочное завершение сезона внутри отдельных стран УЕФА (опять же - ожидаемо) допустил.

Это значит, что Бельгия и Голландия, уже поставившие в своих чемпионатах финальную точку, никаким санкциям (в виде отстранения от еврокубков, как предполагалось ранее) подвергаться не будут. А что же делать остальным? Доигрывать сезон или нет?

Окончательное решение, повторимся, УЕФА оставил за каждой отдельной национальной федерацией. При этом рекомендация доиграть национальные чемпионаты до 3 августа остается в силе. И каждая лига должна предпринять максимум усилий для того, чтобы провести оставшиеся по календарю матчи. Если не в полном объеме, то хотя бы в усеченном формате, одобренном большинством участников.

ДВА ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯ

В РПЛ-2019/20, напомним, осталось провести 8 туров. Иначе говоря – 64 матча. Плюс четыре встречи Кубка России. В соответствии с решениями исполкома УЕФА теперь можно заменить решающий кусок сезона на отдельные мини-турниры – скажем, за путевки в Лигу чемпионов, за путевки в Лигу Европы, за выживание. Клубам же выгодно минимизировать число матчей. Играя без зрителей, они теряют средства. И для соблюдения спортивного принципа, о котором печется УЕФА, они получили право пойти на любые эксперименты.

А можно поступить еще проще – так, как сделали Бельгия и Голландия. Засчитать как итоговое турнирное положение на момент приостановки сезона. И в соответствии с этим положением раздать путевки в еврокубки-2020/21. Правда, для этого УЕФА требует выполнение одного из двух условий:

- наличие запрета государственных властей на проведение спортивных соревнований в период, необходимый для завершения сезона до 3 августа (случай Бельгии и Голландии);

- наличие непреодолимых экономических проблем, которые ставят под сомнение долгосрочную финансовую стабильность клубов в случае продолжения сезона.

Второй пункт вполне подходит для России, футбольная экономика которой вследствие пандемии трещит по швам. Призывы «обнулить» сезон звучали и раньше. А теперь могут усилиться. Посмотрим, о чем договорятся клубы 24 апреля в рамках общего собрания РПЛ.

ВОЗМОЖНО, КЛЮЧЕВАЯ ПОБЕДА НАД «РОСТОВОМ»

Заранее можно предположить, кто точно будет настаивать на «обнулении». Разумеется, это «Локомотив», который, благодаря гостевой победе над «Ростовом» в последнем перед перерывом туре вышел по дополнительным показателям на второе место. У команды Юрия Семина поровну очков с «Краснодаром», но на текущий момент именно «Локо» имеет (вместе с «Зенитом») прямую путевку в Лигу чемпионов, а вот «быкам» придется стартовать в главном еврокубке с квалификации.

Две российские путевки в Лигу Европы тогда отойдут к «Ростову» и ЦСКА. А еще одну, видимо, придется отдать «Динамо» (6-е место, еще один неожиданный бенефициар). Ведь при «обнулении» чемпионата вряд ли решат доигрывать Кубок России.

Что касается обмена клубами с ФНЛ, то на этот счет УЕФА ничего не рекомендовал. Россия вправе как расширить элитный дивизион, так и оставить все как есть – то есть, никого из нижестоящей лиги наверх не пускать и никого вниз не спускать. На радость Грозному и Самаре.