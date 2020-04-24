Бывший гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы трансфера Попова Болгарский футболист выступал за красно-белых с 2015 по 2018 год.

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев раскрыл детали сделки по трансферу в московский «Спартак» полузащитника Ивелина Попова.

«Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре млн евро, отдали в «Анжи» за два млн – столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть млн. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только не продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», – приводит слова Муравьева «Матч ТВ».

На данный момент Попов выступает за «Ростов». В составе «Спартака» он отыграл 97 матчей, забил девять голов и отдал 15 голевых передач, став чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.