Бывший гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы трансфера Попова - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 апреля 2020 14:30ФутболГичунцев Артур

Бывший гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы трансфера Попова

Болгарский футболист выступал за красно-белых с 2015 по 2018 год.

Бывший генеральный директор «Кубани» Евгений Муравьев раскрыл детали сделки по трансферу в московский «Спартак» полузащитника Ивелина Попова.

«Знаете, за сколько продали Траоре? Его купили, насколько я помню, за четыре млн евро, отдали в «Анжи» за два млн – столько дошло до кассы «Кубани». В 10 раз меньше, чем реальная сумма сделки.

В некоторых жила надежда, что Попов уйдет по схожей схеме, а я продал его в открытую, за шесть млн. Даже когда «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы, ответил: «Исключено, у нас нечем закрывать зарплатную ведомость, в бюджете прореха».

Кого «Кубань» только не продавала – Козлова, Озбилиза, Траоре, Мельгарехо… Но самый дорогой по официальной ведомости – Попов и уже потом, кажется, Каборе. Это ответ на вопросы о печальной судьбе клуба», – приводит слова Муравьева «Матч ТВ».

На данный момент Попов выступает за «Ростов». В составе «Спартака» он отыграл 97 матчей, забил девять голов и отдал 15 голевых передач, став чемпионом России, а также обладателем Суперкубка страны.

Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Еще по теме:
«В Нью-Йорке самый эпицентр». Шестеркин рассказал о коронавирусе в США Гендиректор «Динамо» сообщил, что клуб намерен вернуть Овечкина Алексей Макеев: С низким потолком зарплат мы уже видим, как много ребят уезжает в НХЛ
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Александр Овечкин: До рекорда Гретцки мне как до Китая пешком  Лидер клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» ответил на вопросы известной российской баскетболистки Светланы Абросимовой незадолго до своего онлайн-матча с Уэйном Гретцки. 23.04.2020 09:30 Хоккей Сергеев Иван
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
«В раздевалке с удовольствием сел бы между Форсбергом и Сакиком» НХЛ провела онлайн-конференцию с нападающим «Питтсбурга» Евгением Малкиным, защитниками Дмитрием Орловым из «Вашингтона» и Михаилом Сергачевым из «Тампа-Бэй». 21.04.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Алена Леонова: Во время карантина распадаются семьи? Нам с мужем это точно не грозит Вице-чемпионка мира в одиночном фигурном катании Алена Леонова – о жизни в условиях карантина. 21.04.2020 08:30 Фигурное катание Волохов Юрий
Рейтинг наездов. Тупой Васька, покойник Емельяненко, говно в оберточке Коронавирусное обострение продолжается. Народ из мира спорта наезжает друг на друга, не стесняясь в выражениях. Предлагаем пятый выпуск нашего рейтинга. 22.04.2020 17:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
«Польховского выгнали из трех стран, а СБР его на главного тренера двигает» Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов – о кандидатуре Валерия Польховкого на пост главного тренер сборной России. 10.04.2020 16:00 Биатлон Волохов Юрий
Новости
14:45 ММА Тактаров – о поединке Нурмагомедов – Фергюсон: Если я буду рядом, Хабиб точно выиграет
14:30 Футбол Бывший гендиректор «Кубани»: «Спартак» предлагал увести в тень половину суммы трансфера Попова
14:15 Хоккей Яшин – о соперниках россиян на ОИ-2022: Нельзя сказать повезло нам или нет
14:00 Футбол Бывший форвард «Рубина» Девич завершил карьеру
13:58 Хоккей Александр Кожевников: На Олимпиаде нет слабых соперников, но надо знать, какой будет состав
13:45 Футбол Фил Невилл покинул сборную Англии
13:26 Хоккей Сборная России сыграет на Олимпиаде с командами Чехии и Швейцарии
13:06 Футбол Арбитр РПЛ Сухой: Могу сказать: «Убери руки», но без использования нецензурной брани
12:47 Футбол «ПСЖ» хочет расстаться с Эррерой
12:30 ММА «Лысая ты башка, Саня». Исмаилов потроллил Емельяненко (видео)
12:29 Формула-1 «Феррари» может уйти из «Формулы-1» из-за коронавируса
12:15 Футбол Бывший гендиректор «Динамо»: Погребняк протирал штаны на лавке и получал 10 млн в месяц
11:58 Бокс У Поветкина родился сын
11:31 Художественная гимнастика Олимпийская чемпионка Севастьянова: Не люблю российский менталитет
11:16 Олимпиада Фигуристка Анна Щербакова стала второй в «Домашней суперлиге»
11:10 Футбол Полузащитник «Локомотива» Баринов оказал финансовую помощь подмосковным больницам
10:59 Хроника Число заражений, смертей, выздоровлений от коронавируса. Статистика на 24 апреля
10:51 Футбол Мать Неймара бросила киберспортсмена из-за его нетрадиционной ориентации
10:45 Футбол Футболист «Челси» Хадсон-Одои: Хотел бы видеть Санчо в нашей команде
10:28 Хоккей Форвард «Барыса» Некряч продлил контракт с клубом
Гомофобия против людей и науки: почему отменили "скандальное" исследование о СПИДе
Невыполнимые условия: что говорит бизнес Башкирии о мерах поддержки от государства
Взрывной рост заболевших коронавирусом отмечен в России
В Хабаровском крае за сутки подтвердили коронавирус у 41 человека
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Вычеркнули из списков. Нашу звезду Ласицкене не пускают на соревнования
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика