ФИФА окажет финансовую поддержку членам ассоциации в размере 150 миллионов долларов

Как сообщает пресс-служба организации, в общей сложности между 211 национальными федерациями будет распределено 150 миллионов долларов.
«Этот план финансовой помощи стал возможен благодаря сильному финансовому положению, которое ФИФА смогла консолидировать за последние четыре года. Следующие этапы плана в настоящее время дорабатываются и будут опубликованы в соответствующее время», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ФИФА.
Отмечается, что эта финансовая помощь должна использоваться для смягчения воздействия пандемии Covid-19, а именно для выполнения финансовых обязательств, которые федерации могут иметь перед персоналом и другими третьими сторонами.
«Пандемия создала беспрецедентные проблемы для всего футбольного сообщества, и, будучи мировым руководящим органом, ФИФА обязана поддерживать тех, кто сталкивается с острыми потребностями. Мы начнем с оказания немедленной финансовой помощи нашим членам-ассоциациям, многие из которых испытывают серьезные финансовые трудности, - прокомментировал это решение президент ФИФА Джанни Инфантино.
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