Каллум Хадсон-Одои: Я всегда знал, что Лэмпард будет хорошим тренером - Советский спорт
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24 апреля 2020 19:18Футбол

Каллум Хадсон-Одои: Я всегда знал, что Лэмпард будет хорошим тренером

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои рассказал о работе под руководством Фрэнка Лэмпарда.

- Я всегда думал, что он будет хорошим тренером, учитывая то, как он проявлял свои лидерские качества на поле, когда играл. Можно сказать, что он был очень требователен к игрокам, с которыми играл. Очевидно, он знает все о том, как стать топ-игроком, и хочется учиться под его руководством, чтобы однажды тоже стать легендой «Челси», - приводит слова Хадсона-Одои пресс-служба «Челси».

Ранее Хадсон-Одои рассказал об отношениях с хавбеком дортмундской «Боруссии» Джейдоном Санчо, отметив, что хотел бы видеть его в лондонском клубе.

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