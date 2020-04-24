Чемпионат Голландии по футболу официально завершен без чемпиона и вылетевших

Как сообщает пресс-служба Эредивизии, распределение мест в европейском клубном футболе будет осуществлено на основе текущей турнирной таблицы лиги.
Несмотря на то, что «Аякс» лидировал в Эредивизии на момент приостановки сезона, команда не получит титул чемпиона Голландии.
Одновременно с этим «Ден Хааг» и «Валвейк», занимавшие соответственно 17-е и 18-е места в чемпионате, не покинут лигу, так же как по итогам сезона лучшие команды второго дивизиона «Камбюр» и «Де Графсхап» не получат повышения в классе.
Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов участие примут «Аякс» и, «АЗ Алкмар», а в Лиге Европы выступят «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».
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