Минское «Динамо» победило «Смолевичи» в чемпионате Белоруссии Дубль сделал Шикавка.

Минское «Динамо» выиграло в гостях у «Смолевичей» (3:1) в шестом туре чемпионата Белоруссии.

Счет в матче открыл полузащитник Иван Бахар, после чего полузащитник Евгений Шикавка оформил дубль. Единственный гол хозяева забили благодаря тому, что словенец Миха Горопевшек поразил свои ворота.

«Динамо», которое, напомним, тренирует Леонид Кучук, одержало вторую победу подряд и с девятью очками поднялось на шестое место в турнирной таблице. «Смолевичи», не выигравшие пока ни одного матча, остаются предпоследними.

В следующем туре 1 мая «Смолевичи» сыграют в гостях с «Энергетиком-БГУ», а 2 мая «Динамо» примет «Слуцк».

В пятницу в чемпионате Белоруссии пройдет еще один матч «Неман» – «Энергетик-БГУ».

Чемпионат Белоруссии

6-й тур

«Смолевичи» (Смолевичи) – «Динамо» (Минск) – 1:3 (0:2)

Голы: Горопевшек, 73, в свои ворота – Бахар, 7. Шикавка, 39, с пенальти, 69.