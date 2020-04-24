Паоло Мальдини: Мы должны попытаться возобновить и завершить сезон - Советский спорт
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24 апреля 2020 20:48Футбол

Паоло Мальдини: Мы должны попытаться возобновить и завершить сезон

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини считает, что надо попробовать завершить сезон в чемпионате Италии, чтобы сократить финансовые потери клубов.

- Мы должны попытаться возобновить и завершить сезон. Сегодня для всех очевидно, что мы должны уделять приоритетное внимание здоровью. Но если будут условия для возобновления, необходимо попробовать.

Федерация дала понять, что пытается завершить сезон. Но стартовать снова в июле будет сложно из-за контрактов, заканчивающихся 30 июня. Однако, если мы не попробуем, ситуация не изменится, а финансовый ущерб будет огромным, - цитирует Мальдини Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мальдини, а также его сын Даниэль вылечились от коронавирусной инфекции.

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