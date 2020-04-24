Паоло Мальдини: Мы должны попытаться возобновить и завершить сезон

- Мы должны попытаться возобновить и завершить сезон. Сегодня для всех очевидно, что мы должны уделять приоритетное внимание здоровью. Но если будут условия для возобновления, необходимо попробовать.
Федерация дала понять, что пытается завершить сезон. Но стартовать снова в июле будет сложно из-за контрактов, заканчивающихся 30 июня. Однако, если мы не попробуем, ситуация не изменится, а финансовый ущерб будет огромным, - цитирует Мальдини Football Italia.
Ранее сообщалось, что Мальдини, а также его сын Даниэль вылечились от коронавирусной инфекции.
Овечкин, не возвращайся! Зачем «Динамо» хочет пробить потолок и побороться за капитана «Вашингтона» Руководство бело-голубых заявило, что попытается вернуть из НХЛ главную российскую суперзвезду. 23.04.2020 22:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим Александр Тихонов: Мы зададим СБР только один вопрос: где результат двухлетней работы? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал некоторые итоги Правления Союза биатлонистов России. 09.04.2020 16:30 Биатлон Волохов Юрий Мурат Гассиев: Фьюри – самый неудобный для меня соперник Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF Мурат Гассиев рассказал о длительном перерыве в своей карьере и травмах, а также начале боксерской карьеры и планах на будущее. 12.04.2020 11:00 Бокс Усачев Владислав ВЭБ купил ЦСКА. Теперь у государства 70 процентов российского футбола Пропорция частных и государственных вложений в клубы РПЛ все больше настораживает на фоне стоящих перед Россией вызовов. 23.04.2020 11:00 Футбол Сергеев Иван «Пол тренера значения не имеет. Я знаю – я работал с Моресмо». Колонка Энди Маррея к 8 марта В Международный женский день двукратный олимпийский чемпион по теннису Энди Маррей поделился мыслями относительно равноправия в спорте. 08.03.2020 15:00 Теннис Мысин Николай От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги. 21.04.2020 20:00 Хоккей Славин Виталий Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев Только у нас: все тренеры сборной по биатлону с 1958 года В понедельник Правление СБР утвердило тренерский штаб сборных команд России на будущий сезон. 20.04.2020 19:30 Биатлон Чикирис Олег