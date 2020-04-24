Во время матча «Смолевичи» – «Динамо» (Минск) на поле дважды выбегал кот (фото) Покинув поле, животное наблюдало за игрой с бровки.

Во время матча шестого тура чемпионата Белоруссии «Смолевичи» – «Динамо» (Минск) камеры дважды поймали на поле кота.

Как сообщает «Прессбол», в первом тайме животное прошлось вдоль линии поля, поэтому судье не пришлось останавливать игру, а болбой перенес кота подальше от газона. При этом кот не покинул Городской стадион в Борисове и после перерыва все-таки добрался до поля, а когда его прогнали с газона расположился у бровки и наблюдал за игрой.

Напомним, «Динамо» одержало вторую победу подряд (3:1) и с девятью очками поднялось на шестое место. Дубль в матче оформил полузащитник Евгений Шикавка.