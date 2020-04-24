Вернер готов подписать контракт с «Ливерпулем» Форвард «РБ Лейпцига» Тимо Вернер готов перебраться в «Ливерпуль».

По информации Sky Sports, форвард готов подписать контракт с «мерсисайдцами», если английский клуб сможет договориться с немецкой командой о его переходе.

Ранее издание сообщало, что согласно информации немецких СМИ контракт Вернера с «РБ Лейпцигом» включает пункт, согласно которому нападающий может покинуть клуб в конце сезона за 60 миллионов евро.

Отмечалось также, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп намеревался лично встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к английскому клубу этим летом.

Напомним, что Вернер перешел в «РБ Лейпциг» в июле 2016 года из «Штутгарта» за 14 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 21 гол и сделал семь результативных передач в 25 встречах чемпионата Германии.

Всего на его счету 84 забитых мяча в 213 матчах бундеслиге, а также 11 голов в 29 встречах за национальную команду.