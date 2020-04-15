Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю» - Советский спорт
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15 апреля 2020 15:27Футбол

Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю»

Наставник «Ливерпуля» рассчитывает убедить нападающего «РБ Лейпцига» Тимо Вернера перейти в английскую команду.

По информации Sport Bild, главный тренер «мерсисайдцев» намерен активизировать попытки клуба подписать нападающего сборной Германии и ищет встречи с 24-летним форвардом.

Ранее спортивный директор «РБ Лейпцига» Маркус Кроше заявил, что клуб готов к расставанию с Вернером и уже ищет замену нападающему.

Напомним, что Вернер перешел в «РБ Лейпциг» в июле 2016 года из «Штутгарта» за 14 миллионов евро. В текущем сезоне форвард забил 21 гол и сделал семь результативных передач в 25 встречах чемпионата Германии.

Всего на его счету 84 забитых мяча в 213 матчах бундеслиге, а также 11 голов в 29 встречах за национальную команду.

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