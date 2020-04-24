Андрей Аршавин: Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин - о возможном переходе нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в «Наполи».

- Если «Наполи» предложит 35 миллионов евро за Азмуна, надо продавать. Нужно возвращать Кокорина из «Сочи» и продавать Азмуна, - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что неаполитанский клуб предлагает форварду сборной Ирана пятилетний контракт. Отмечалось, что «Зенит» хочет выручить на продаже нападающего от 30 до 35 миллионов евро.

Напомним, что 25-летний Азмун в нынешнем сезоне провел 21 матч за «Зенит» РПЛ забил десять голов и сделал шесть передач. Также на его счету два мяча в шести встречах группового этапа Лиги чемпионов.