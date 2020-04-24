«Неман» крупно обыграл «Энергетик-БГУ» в чемпионате Белоруссии Дубль сделал Забелин.

«Неман» одержал крупную победу над «Энергетиком-БГУ» (3:0) в матче шестого тура чемпионата Белоруссии.

Все голы были забиты после перерыва. Счет открыл полузащитник Гегам Кадимян, после чего дубль сделал Павел Забелин.

Таким образом, после трех побед на старте чемпионата «Энергетик-БГУ» потерпел третье поражение подряд. А «Неман», наоборот, выиграл после трех матчей без побед, набрал восемь очков и поднялся на восьмое место. Столичная команда осталась седьмой.

В следующем туре 1 мая «Энергетик-БГУ» примет «Смолевичи», а 3 мая «Неман» сыграет в гостях с БАТЭ.

Чемпионат Белоруссии

6-й тур

«Неман» (Гродно) – «Энергетик-БГУ» (Минск) – 3:0 (0:0)

Голы: Кадимян, 66. Забелин, 72, 82.