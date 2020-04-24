Тренер «Камбюра» – о завершении чемпионата: Это величайший позор голландского спорта

- Для меня это величайший позор голландского спорта за всю историю. Вы будете нести ответственность за это решение, вы будете нести его с собой всю свою жизнь. У нас было решение УЕФА, голосование и рейтинги. Наше лидерство в одиннадцать очков. То, что произошло, не достойно спорта, - цитирует де Йонга NU.nl.
Напомним, что в пятницу, 24 апреля, профессиональный футбольный совет Голландии после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 годов.
При этом «Ден Хааг» и «Валвейк», занимавшие соответственно 17-е и 18-е места в чемпионате, не покинут Эредивизию, так же как по итогам сезона лучшие команды второго дивизиона «Камбюр» и «Де Графсхап» не получат повышения в классе.
Добавим, что за девять туров до конца чемпионата «Камбюр» с 66 очками возглавлял турнирную таблицу первого дивизиона чемпионата Голландии, опережая идущий на третьей строчке «Волендам» на 11 очков.
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