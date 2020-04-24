«Утрехт» считает необоснованным попадание «Фейеноорда» и «Виллем II» в Лигу Европы ФК «Утрехт» остался не доволен решением Королевского футбольного союза Нидерландов о досрочном завершении сезона и распределением путевок в еврокубки на следующий сезон.

«Для «Утрехта» недопустимо, что кубковый турнир полностью игнорируется и не учитываетcя при распределении мест в еврокубках. Место в групповом этапе Лиги Европы досталось «Фейеноорду» без объяснения причин на основании таблицы Эредивизи. «Утрехт» имеет такое же право на участие в еврокубках, как и его соперник по финалу Кубка страны.

Кроме этого «Утрехт» занимает шестую строчку в турнирной таблице Эредивизи на момент остановки турнира, но клуб сыграл на один матч меньше, чем занимающий пятое место «Виллем II». В объяснении Королевского футбольного союза Нидерландов ни слова не сказано о том, что «Утрехт» провел на игру меньше и имеет возможность обойти команду из Тилбурга в турнирной таблице в случае победы. В этом случае «Утрехт» будет иметь такое же количество очков, но гораздо лучшую разницу мячей и лучший результат по личным встречам.

По нашему мнению, решение об участии команд в еврокубках не основано на спортивном принципе и не может быть оправдано никаким способом. «Утрехт» убежден, что клуб имеет право на участие в еврокубках из-за попадания в финал Кубка страны и текущего положения в турнирной таблице Эредивизи. Нет сомнений в том, что «Утрехт» заслуживает попадания в Лигу Европы на основании спортивных показателей нынешнего сезона», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте клуба.

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, профессиональный футбольный совет Голландии после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 годов.

По решению футбольного союза Нидерландов распределение мест в еврокубках будет осуществлено на основе текущей турнирной таблицы лиги. Таким образом, в следующем розыгрыше Лиги чемпионов примут участие «Аякс» и «АЗ Алкмар», а в Лиге Европы выступят «Фейеноорд», «ПСВ» и «Виллем II».

Отметим, что в финале Кубка Голландии, победитель которого гарантирует себе участие в еврокубках, «Утрехт» 19 апреля должен был встретиться с «Фейеноордом». А в итоговой турнирной таблице на момент принятия решения о досрочном завершении сезона «Утрехт», набрав 41 очко, занимал шестое место, уступая идущему на пятой строчке «Виллему II» три очка, но имея на одну игру меньше. Кроме этого, «Утрех» опережал тилбургскую команду по сумме личных встреч (2:0, 1:1) и по разнице забитых и пропущенных» мячей (50:34/37:34).