Максим Беляев: Беру у жены уроки итальянского, изучаю историю России

- Моя жена Кристина достаточно хорошо знает итальянский язык. Во время карантина обучает меня. Из нее получается хороший учитель: беру у Кристины уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком.
Кроме итальянского, изучаю историю России, подошел к освобождению Руси от монголо-татарского ига. Еще смотрим сериалы, стараемся выходить на улицу: погулять рядом с домом с собакой, - передает слова Беляева пресс-служба тульского клуба.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. В начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.
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