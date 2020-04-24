Максим Беляев: Беру у жены уроки итальянского, изучаю историю России Защитник «Арсенала» и сборной России Максим Беляев рассказал, как проводит время во время самоизоляции.

- Моя жена Кристина достаточно хорошо знает итальянский язык. Во время карантина обучает меня. Из нее получается хороший учитель: беру у Кристины уроки итальянского, быстрыми темпами овладеваю языком.

Кроме итальянского, изучаю историю России, подошел к освобождению Руси от монголо-татарского ига. Еще смотрим сериалы, стараемся выходить на улицу: погулять рядом с домом с собакой, - передает слова Беляева пресс-служба тульского клуба.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта. В начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.