Александр Кокорин: Моя мечта – «Рома» Находящийся в аренде в «Сочи» нападающий «Зенит» призналя, что им интересуются три итальяских клуба.

«Не хочу называть клубы, но «Ювентуса» среди них нет, - заявил Кокорин на видео ютуб-канала «КраСава». - Всего в списке три команды серии А. Хорошие, интересные варианты. Ладно, один назову. Это «Рома». Моя мечта - попасть в такой клуб, если, конечно, не договоримся с «Зенитом». Если поговорим хорошо, то выберу Питер».

Напомним, 17 мая истекает срок аренды Кокорина в «Сочи», а 30 июня заканчивается его контракт с «Зенитом». В четырех веченних матчах за сочинцев нападающий забил три гола.