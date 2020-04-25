Александр Кокорин: Моя мечта – «Рома» - Советский спорт
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25 апреля 2020 06:54ФутболСергеев Иван

Александр Кокорин: Моя мечта – «Рома»

Находящийся в аренде в «Сочи» нападающий «Зенит» призналя, что им интересуются три итальяских клуба.

«Не хочу называть клубы, но «Ювентуса» среди них нет, - заявил Кокорин на видео ютуб-канала «КраСава». - Всего в списке три команды серии А. Хорошие, интересные варианты. Ладно, один назову. Это «Рома». Моя мечта - попасть в такой клуб, если, конечно, не договоримся с «Зенитом». Если поговорим хорошо, то выберу Питер».

Напомним, 17 мая истекает срок аренды Кокорина в «Сочи», а 30 июня заканчивается его контракт с «Зенитом». В четырех веченних матчах за сочинцев нападающий забил три гола.

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