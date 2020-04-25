«Интер» и «Манчестер Юнайтед» не хотят оставлять Санчеса Руководство «Манчестер Юнайтед» и «Интера» не заинтересовано в том, чтобы чилийский форвард Алексис Санчес остался в их команде.

Как сообщает The Sun, главный тренер итальянской команды не хочет, чтобы 31-летний форвард, до 30 июня выступающий за клуб на правах аренды, завершил сезон в «Интере».

В то же время, как отмечает издание, «Манчестер Юнайтед» в случае, если Санчес вернется на «Олд Траффорд», заставит его тренироваться отдельно от основного состава.

Добавим, что в нынешнем сезоне чилиец провел девять матчей за «Интер» в серии А, записав на свой счет гол и две результативные передачи.