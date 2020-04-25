«Интер» и «Манчестер Юнайтед» не хотят оставлять Санчеса

Как сообщает The Sun, главный тренер итальянской команды не хочет, чтобы 31-летний форвард, до 30 июня выступающий за клуб на правах аренды, завершил сезон в «Интере».
В то же время, как отмечает издание, «Манчестер Юнайтед» в случае, если Санчес вернется на «Олд Траффорд», заставит его тренироваться отдельно от основного состава.
Добавим, что в нынешнем сезоне чилиец провел девять матчей за «Интер» в серии А, записав на свой счет гол и две результативные передачи.
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