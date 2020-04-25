Сергей Силкин: Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно

- Однозначно, надо доигрывать сезон полноценно. Если есть забег на 100 метров, нельзя определить победителя после того, как спортсмены пробежали 70 метров, а тем более давать им за это медали.
Пусть сезон возобновят позже, когда это будет возможно, и играют через день. Но его нужно завершить нормальным образом, - передают слова Силкина «Известия».
Отметим, что на данный момент «Динамо», набрав 30 очков после 22 туров чемпионата, занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, уступая занимающему пятое место ЦСКА шесть очков.
Напомним, что в начале апреля РФС продлил паузу во всех соревнованиях, проводимых под эгидой организации, до 31 мая.
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