Футболиста «Монпелье», который заразился коронавирусом, погрузили в искусственную кому 23-летний Жуниор Самбиа был госпитализирован во вторник 21 апреля.

Le Parisien сообщает, что полузащитник «Монпелье» Жуниор Самбиа был погружен в искусственную кому. Об этом изданию сообщил агент 23-летнего футболиста Фредерик Ла Герра.

Самбиа был доставлен в одну из больниц Монпелье 21 апреля, а 23-го оказался в реанимации. У него были проблемы с дыханием и пищеварительной системой. Ла Герра утверждает, что у его клиента – коронавирус.

«Его состояние стабильно, – рассказал агент. – Оно не ухудшается, но и не улучшается. Ситуация тяжелая. Он действительно соблюдал карантин, все было хорошо. Должно быть, он заразился вирусом в магазине.

В течение трех дней у него была тяжелая диарея, как при гастроэнтерите. Во вторник утром Самбиа отправился в больницу.

Я связался с ним, когда он был под капельницей. Тогда он только получил отрицательный результат теста на коронавирус. Он должен был выписаться в среду, но затем ситуация с легкими ухудшилась. Он вернулся в ту же больницу и потом сменил больницы дважды, прежде чем его ввели в искусственную кому».

В нынешнем сезоне Самбиа сыграл 17 матчей в чемпионате Франции, забив 1 гол и сделав 1 результативную передачу.