«Минск» обыграл в Мозыре «Славию» - Советский спорт
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25 апреля 2020 16:50ФутболШарафудинов Виктор

«Минск» обыграл в Мозыре «Славию»

В чемпионате Белоруссии продолжается 6-й тур.

В белорусской высшей лиге «Славия» из Мозыря на своем поле уступила ФК «Минск» со счетом 1:3.

По ходу встречи гости вели 2:0. На 30-й минуте отличился Роман Грибовский, а на 46-й Ярослав Яроцкий. «Славия» сократила отставание на 79-й, когда дальним ударом поразил цель Владислав Жук, однако на 82-й Артем Васильев, реализовав выход один на один, обезопасил победу столичной команды.

«Минск» прервал серию из трех поражений, набрал 9 очков и поднялся на 6-е место.

«Славия» с 7 очками занимает 10-ю строчку.

2 мая «Минск» примет «Торпедо-БелАЗ», а 3-го «Славия» сыграет в гостях с «Витебском».

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