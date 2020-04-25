«Минск» обыграл в Мозыре «Славию»

В белорусской высшей лиге «Славия» из Мозыря на своем поле уступила ФК «Минск» со счетом 1:3.
По ходу встречи гости вели 2:0. На 30-й минуте отличился Роман Грибовский, а на 46-й Ярослав Яроцкий. «Славия» сократила отставание на 79-й, когда дальним ударом поразил цель Владислав Жук, однако на 82-й Артем Васильев, реализовав выход один на один, обезопасил победу столичной команды.
«Минск» прервал серию из трех поражений, набрал 9 очков и поднялся на 6-е место.
«Славия» с 7 очками занимает 10-ю строчку.
2 мая «Минск» примет «Торпедо-БелАЗ», а 3-го «Славия» сыграет в гостях с «Витебском».
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