Дмитрий Кириченко: Когда пандемия закончится, футбольных клубов станет еще меньше Бывший тренер «Ростова» и «Уфы» оценил финансовую ситуацию в российском футболе.

Дмитрий Кириченко оценил влияние пандемии коронавируса на футбол.

«Понятно, что онлайн-тренировки – это обычный фитнес, – рассказал бывший тренер «Уфы» в интервью «РИА Новости». – Каждая команда сама принимает решение, как проводить тренировки. Футболистам непросто, но я не могу сказать, что им тяжелее, чем людям, которые потеряли работу и которым не на что жить. Все сейчас находятся в непростой ситуации.

У меня конкретики по поводу работы нет, потому что нет понимания, что будет дальше. Общаюсь с людьми, у всех точно так же. Так что ситуация зависла. Думаю, когда пандемия закончится, футбольных клубов станет еще меньше, и на рынок выйдут те, кто работает сейчас. Мы уже видим, что «Армавир» снялся, «Луч». И чем дольше эта история будет длиться, тем больше негативных моментов возникнет».

Кириченко расстался с «Уфой» в марте прошлого года из-за неудачных результатов команды.

Футбольный сезон в России был приостановлен 17 марта. РФС продлил вынужденную паузу в соревнованиях до 31 мая.