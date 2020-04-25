Сергей Лавров: Европейскому топ-клубу запретили получить препараты против коронавируса из России Министр иностранных дел РФ рассказал о барьерах, которые ставят европейские чиновники для футбольных клубов.

«Я видел оригиналы документов, из которых следует, что великий футбольный клуб из Европы обращался к своим знакомым из российского фонда, занимающегося благотворительностью и закупкой препаратов для противодействия коронавирусу, - рассказал Лавров в эфире Первого канала. - Так вот, когда этот фонд дал положительный ответ на запрос, из того же клуба пришло новое письмо, в котором говорилось о запрете на подобного рода контакты, наложенном местными властями».

Напомним, что во время коронавируса Россия помогала в борьбе с коронавирусом ряду стран, в частности - Италии и США, отправляя туда самолеты с оборудованием, медикаментами и специалистами в области вирусологии.