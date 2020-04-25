БАТЭ обыграл «Городею» Клуб из Борисова присоединился к группе лидеров белорусской высшей лиги.

В рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии матч «Городея» – БАТЭ завершился со счетом 0:2.

На 73-й минуте Станислав Драгун забил первым касанием после выхода на замену. На третьей добавленной минуте второго тайма автором второго гола борисовского клуба стал Антон Сарока.

БАТЭ набрал 10 очков и присоединился к группе лидеров. Столько же очков у «Слуцка», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗ», но им еще только предстоит провести своим матчи шестого тура.

«Городея» занимает пятое место с 9 очками. Ранее команда Олега Радушка одержала три победы подряд.

2 мая «Городея» сыграет в Бресте против местного «Руха», а БАТЭ 3 мая примет «Неман».