БАТЭ обыграл «Городею»

В рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии матч «Городея» – БАТЭ завершился со счетом 0:2.
На 73-й минуте Станислав Драгун забил первым касанием после выхода на замену. На третьей добавленной минуте второго тайма автором второго гола борисовского клуба стал Антон Сарока.
БАТЭ набрал 10 очков и присоединился к группе лидеров. Столько же очков у «Слуцка», «Витебска» и «Торпедо-БелАЗ», но им еще только предстоит провести своим матчи шестого тура.
«Городея» занимает пятое место с 9 очками. Ранее команда Олега Радушка одержала три победы подряд.
2 мая «Городея» сыграет в Бресте против местного «Руха», а БАТЭ 3 мая примет «Неман».
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