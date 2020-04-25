Фабио Капелло: Футболисты должны осознать, насколько им повезло, и помочь обычным людям - Советский спорт
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25 апреля 2020 19:59ФутболШарафудинов Виктор

Фабио Капелло: Футболисты должны осознать, насколько им повезло, и помочь обычным людям

Бывший главный тренер сборных России и Англии высказался по поводу пандемии коронавируса и ее влиянии на спорт.

Фабио Капелло считает, что в условиях пандемии коронавируса обеспеченные футболисты должны помогать обычным людям, чей интерес к спорту обеспечивает доходы клубов.

«Алессандро Дель Пьеро собирает средства для итальянского Красного Креста, а Райан Гиггз предоставил комнаты медицинским работникам в своём отеле в Манчестере, – рассказал Капелло в интервью Laureus. – Это отличные примеры того, как футбольные люди или команды могут делать добро и показать, что им не всё равно. Но делаем ли мы достаточно?

Во многих странах велись серьезные споры, должны ли игроки соглашаться на сокращение зарплат. Не могу говорить о зарплатах, поскольку это внутреннее дело клубов, но уверен, что профессиональные футболисты, зарабатывающие много денег, должны осознать, насколько им повезло, и оказать поддержку обычным людям в это ужасное время.

Говорю не только о деньгах. Речь об уделенном времени. Нужно извлекать пользу из своего статуса и быть активным членом общества. Обычные люди поддерживают клубы и оплачивают подписку на платные телеканалу, что делает спорт прибыльным, а игроков – богатыми».

В качестве тренера Капелло выигрывал Лигу чемпионов вместе с «Миланом», а также становился чемпионом Италии вместе с красно-черными, «Ромой» и «Ювентусом». Итальянский тренер дважды выигрывал чемпионат Испании вместе с «Реалом», а также тренировал сборные Англии и России. Последним местом работы 73-летнего специалиста был китайский «Цзянсу Сунин», с которым Капелло расстался в марте 2018 года, проработав 9 месяцев.

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