Ларссон мечтает выиграть Лигу чемпионов вместе со «Спартаком» Шведский нападающий рассказал о своих стремлениях.

Джордан Ларссон в интервью пресс-службе московского «Спартака» рассказал о том, чего надеется добиться в футболе.

«Самая большая мечта и цель в футболе – выиграть Лигу чемпионов, – заявил Ларссон. – Если будет возможно, сделаю это со «Спартаком».

Сын бывшего футболиста «Селтика», «Барселоны» и сборной Швеции Хенрика Ларссона перешел в «Спартак» из шведского «Норрчепинга» в прошлом году за 4 млн евро. Всего 22-летний Джордан Ларссон сыграл за «Спартак» 23 матча, забив 9 голов и сделав 2 результативные передачи.