Футболисты «Арсенала» на следующей неделе возобновят тренировки на базе Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта.

Газета The Daily Mail сообщает, что на следующий неделе лондонский «Арсенал» возобновит тренировки на своей базе в Колни.

Футболистам пока не разрешат участвовать в групповых занятиях, однако они смогут работать индивидуально, соблюдая строгие меры предосторожности. На клубную базу игроки «канониров» будут добираться по одному.

Стоит отметить, что тренировочный центр «Арсенал» был закрыт после того, как главный тренер команды Микель Артета сдал положительный тест на коронавирус. О заражении испанца стало известно 12 марта, а на следующий день чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38.

«Арсенал» занимает девятое место в таблице АПЛ, набрав 40 очков в 28 матчах.