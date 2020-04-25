Аршавин опубликовал фото человека в футболке «Зенита» и в маске свиньи, предложив угадать, кто это Бывший полузащитник сборной России развлекается в инстаграме.

Андрей Аршавин на своей странице в инстаграме опубликовал необычную фотографию. На ней человек в маске свиньи, одетый в футболку и тренировочную куртку сборной России. Аршавин предложил своим подписчикам угадать, кто это.