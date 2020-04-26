Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами

Первое место в рейтинге занял защитник «ПСЖ» Тома Менье, на второй строчке расположился Виллиан из «Челси», тройку лучших замкнул нападающий Дрис Мертенс из «Наполи».
Капитан сборной России Артем Дзюба разместился на седьмой позицию рейтинга.
Полный список:
1. Тома Менье («ПСЖ»)
2. Виллиан («Челси»)
3. Дрис Мертенс («Наполи»)
4. Эдинсон Кавани («ПСЖ»)
5. Райан Фрэйзер («Борнмут»)
6. Ян Вертонген («Тоттенхэм»)
7. Артем Дзюба («Зенит»)
8. Левен Курзава («ПСЖ»)
9. Чарлес Арангис («Байер»)
10. Давид Сильва («Манчестер Сити»)
Добавим, что на момент приостановки чемпионата России в текущем сезоне Дзюба провел 28 матчей за «Зенит» во всех турнирах, записав на свой счет 15 забитых мячей и 12 результативных передач.
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