Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 апреля 2020 10:03Футбол

Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку

Руководители «Эвертона» выразили недовольство тем, что нападающий команды Мойзе Кин нарушил режима самоизоляции, организовав домашнюю вечеринку.

Как сообщает Daily Mirror, руководство английского клуба было в ярости от выходки футболиста и дало понять, что теперь форварда ждут дисциплинарные санкции.

- «Эвертон» потрясен, узнав об инциденте, когда игрок первой команды проигнорировал указания правительства и политику клуба в отношении кризиса с коронавирусом. Клуб выразил свое разочарование и дал понять игроку, что такие действия совершенно недопустимы», - цитирует издание пресс-службу клуба.

Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.

Сергей Голиков: Вероятность созыва внеочередной конференции СБР – 90-95 процентов Накануне очередного заседания Правления СБР, которое пройдет в понедельник, исполнительный директор федерации Сергей Голиков поделился видением ситуации. 17.04.2020 11:00 Биатлон Чикирис Олег
Еще по теме:
Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева Сергей Голиков: В апреле и в мае весь штат СБР может остаться без зарплаты Сергей Голиков: Правление СБР – банда, я там работать не желаю
Гашек vs Третьяк. Всё о битве вратарей-гигантов В среду чешские СМИ сообщили, что знаменитый вратарь Доминик Гашек размышляет о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента страны. 23.04.2020 15:30 Хоккей Домрачев Владислав
ISU никак не похоронит ЧМ-2020, хотя он давно мертв. Валиева будет на Играх в Пекине В четверг Совет Международного союза конькобежцев должен обсудить ситуацию с чемпионатом мира этого года, который официально пока лишь отложен, а не отменен. 15.04.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Про ЧМ в Монреале можно забыть. А сколько наших будет на следующем, в Стокгольме? Совет Международного союза конькобежцев отменил чемпионат мира-2020. Таким образом, ISU отказался от попыток провести турнир в конце года. 16.04.2020 21:00 Фигурное катание Тигай Лев
Сезон ТЩК-2. Почему в лидеры вышла именно Косторная Продолжаем подводить итоги первого «взрослого» сезона трех лучших фигуристок России и мира. Сегодня речь пойдет об Алене Косторной. 17.04.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским? Пока теннисный сезон остановлен до середины июля, возникла горячая тема – ATP и WTA могут объединиться. «Советский спорт» – о том, что это им принесет. 24.04.2020 18:00 Теннис Мысин Николай
«Ваххабит с Цумадинского района что-то сказал». Тактаров о первом чемпионе UFC из России Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров ответил на вопрос, кто стал первым российским чемпионом организации – он или Хабиб Нурмагомедов. 18.04.2020 19:00 ММА
9 мая может стать днем нового поражения Германии. Теперь от футбольной Европы Столь раннее возобновление сезона почти наверняка ударит по шансам «Баварии» выиграть Лигу чемпионов. 24.04.2020 20:00 Футбол Зибрак Артем
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Все обнулить - 2. Почему надо послушать Федуна и не доигрывать РПЛ-2019/20  27 апреля пройдет видеоконференция руководителей клубов РПЛ с участием представителей РФС. Главным будет вопрос о возобновлении сезона или его отмене.  25.04.2020 20:00 Футбол Кузнецов Дмитрий
Новости
11:04 Футбол Ивица Олич: Три года, проведенные в «Баварии», я не забуду никогда
10:47 Футбол Ивица Олич: В России если скажут, что можно выпить два бокала пива, кто-то обязательно выпьет десять
10:37 Футбол Ивица Олич: Был уверен, что Даниэл Карвальо заиграет в «Реале» или каком-то другом топ-клубе
10:20 Гандбол Евгений Трефилов: Вообще страшно на кухню заходить, это настоящий бермудский треугольник
10:03 Футбол Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку
09:47 Олимпиада Билл Дэйли: Никаких дискуссий в последнее время по участию игроков НХЛ в Олимпиаде не было
09:32 Футбол Диего Коста: В «Реале» Конте не продержится дольше сезона
09:12 Футбол «Ливерпуль» готовится перехватить Мбаппе у «Реала»
08:56 Хоккей НХЛ и профсоюз игроков активизировали переговоры о возобновлении сезона
08:33 Баскетбол НБА планирует на следующей неделе разрешить клубам открыть тренировочные базы для игроков
08:17 Футбол Дзюба попал в топ-10 лучших игроков Европы с истекающими контрактами
01:26 Волейбол Волейболист «Кузбасса» поддержал решение не доигрывать ЛЧ
00:03 Теннис US Open могут перенести из Нью-Йорка в калифорнийский Индиан-Уэллс
23:49 Футбол Агент: Президент «Реала» все еще мечтает о Неймаре
23:31 Биатлон Сергей Чепиков: Драчев не преследует корыстных целей, а вкладывает собственные деньги
23:18 ММА Результат теста Абдулманапа Нурмагомедова на коронавирус станет известен завтра
23:04 Футбол «Олимпиакос» могут отправить во второй дивизион за участие в договорном матче
22:39 Футбол Футболиста «Монпелье» Самбиа, который заразился коронавирусом, вывели из искусственной комы
22:28 Фигурное катание Плющенко вместе с женой и сыном подготовил 100 подарков для ветеранов (видео)
“We fell below the bottom”: about the life during quarantine in the polar Murmansk
Первая смерть от коронавируса, увольнения в минздраве, антикризисные меры
Неделя в Удмуртии: карантин для въезжающих, скандал в ГКБ № 2 и свобода парикмахерам
Никитин ужесточает правила въезда в Нижегородскую область
В Волгоградской области начал работу сайт по выдаче цифровых пропусков
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика