Форвард «Эвертона» нарушил карантин, устроив дома вечеринку Руководители «Эвертона» выразили недовольство тем, что нападающий команды Мойзе Кин нарушил режима самоизоляции, организовав домашнюю вечеринку.

Как сообщает Daily Mirror, руководство английского клуба было в ярости от выходки футболиста и дало понять, что теперь форварда ждут дисциплинарные санкции.

- «Эвертон» потрясен, узнав об инциденте, когда игрок первой команды проигнорировал указания правительства и политику клуба в отношении кризиса с коронавирусом. Клуб выразил свое разочарование и дал понять игроку, что такие действия совершенно недопустимы», - цитирует издание пресс-службу клуба.

Напомним, что 20-летний форвард опубликовал в социальных сетях несколько, на которой он был окружен компанией танцующих девушек.