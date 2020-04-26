Душан Тадич: Я разочарован, считаю, что «Аякс» должен был получить титул чемпиона Голландии Капитан «Аякса» Душан Тадич прокомментировал решение Королевского футбольного союза Нидерландов досрочно завершить сезон.

- Как я могу быть счастлив? Невозможно, чтобы не объявили в этом сезоне чемпиона Голландии. Мы первые в турнирной таблице, я даже согласился бы сыграть финал против «АЗ Алкмар», чтобы определить чемпиона. Это настоящая катастрофа.

Я согласен, это трудное время для всех нас, и приоритетом, безусловно, является здоровье всех людей в мире. Цель состоит в том, чтобы вернуться к нормальной жизни в кратчайшие сроки, победив коронавирус и оставив эту уродливую страницу позади. Тем не менее, я профессиональный футболист, я люблю играть в футбол, побеждать и поднимать трофеи, я работаю каждый день, чтобы достичь большего.

Считаю, что «Аякс» должен получить титул чемпиона Голландии. И даже если сегодня Covid-19 имеет большее значение, чем что-то еще, мне кажется большой несправедливостью сводить на нет все усилия, которые мы с моим тренером и товарищами по команде проделали и в этом сезоне. Я действительно разочарован, - приводит слова Тадича TMW.

Напомним, что в пятницу, 24 апреля, профессиональный футбольный совет Голландии после консультаций с клубами, игроками и тренерами принял решение досрочно завершить сезон-2019/20 годов. Несмотря на то что «Аякс» лидировал в турнире на момент приостановки сезона, команда не получит титул чемпиона.