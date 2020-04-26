Фабио Капелло: Ибрагимович приехал в «Ювентус» и просто играл ради удовольствия Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло рассказал о работе со шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем в «Ювентусе».

- Златан приехал из «Аякса» и просто играл ради удовольствия, победа для него была совсем необязательной. С тем потенциалом, который у него был, Златан должен был искать ворота чаще, а не устраивать шоу во время матча. Я должен был заставить его понять эту вещь, чтобы сделать тем великим игроком, которым он теперь является. Поэтому он все еще доказывает это в возрасте 38 лет. Все благодаря тому, что я дал ему совет, а Златан применил его на практике, - цитирует Капелло Tuttosport.

Напомним, что Ибрагимович выступал за «Ювентус» с 2004 по 2006 годы.