Фабио Капелло: Ибрагимович приехал в «Ювентус» и просто играл ради удовольствия

- Златан приехал из «Аякса» и просто играл ради удовольствия, победа для него была совсем необязательной. С тем потенциалом, который у него был, Златан должен был искать ворота чаще, а не устраивать шоу во время матча. Я должен был заставить его понять эту вещь, чтобы сделать тем великим игроком, которым он теперь является. Поэтому он все еще доказывает это в возрасте 38 лет. Все благодаря тому, что я дал ему совет, а Златан применил его на практике, - цитирует Капелло Tuttosport.
Напомним, что Ибрагимович выступал за «Ювентус» с 2004 по 2006 годы.
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