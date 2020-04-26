Павел Худяков: На заседании 27 апреля должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков надеется, что ситуация с возобновлением сезона в РПЛ проясниться на собрании клубов 27 апреля.

- На заседании должно быть понятно, будет ли возобновлен чемпионат или нет. Если это произойдет, то мы бы хотели узнать примерные сроки, когда можно приступить к тренировкам, - цитирует Худякова ТАСС.

Напомним, что 17 марта было принято решение приостановить проведение чемпионата России из-за пандемии коронавируса. В начале апреля РФС продлил паузу во всех футбольных турнирах на территории страны до 31 мая 2020 года.