Рой Кин: После моего ухода в «МЮ» осталось много игроков, по которым я ни капли не скучал Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, как изменились его отношения с одноклубниками под конец карьеры.

- Динамика внутри команды с приходом молодых игроков постоянно менялась, но я никогда не возражал, потому что это придавало мне новой энергии, особенно, если появлялись хорошие игроки, способные выигрывать трофеи. Под конец карьеры я осматривал раздевалку и видел таких игроков, как Уэйн Руни, Даррен Флетчер, Джон О’Ши. Но все изменилось.

Помню, что под конец карьеры я не понимал юмора некоторых парней, как и их приколов. Я почти ни с кем не общался, но постоянно смотрел на картину в целом, будут ли они хороши для «Манчестер Юнайтед». Тогда это было самым важным.

Когда я ушел, осталось много игроков, по которым я ни капли не скучал. Их компания была не для меня. После матчей большая часть из них сидела в своих телефонах. Возможно, я слишком консервативен и слегка ворчлив, но я не понимал этого.

Иногда я даже не мог понять, о чем шутят Уэйн и Рио. Я оставался профессионалом, а они были очень хорошими игроками, так что был рад поиграть с ними. Но даже не думал о том, чтобы шутить с ними или пойти и выпить чашку чая или кофе, - цитирует Кина Sky Sports.

Напомним, что Кин выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1993 по 2005 годы. В составе «манкунианцев» полузащитник семь раз становился чемпионом Англии (1993/94, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03), по четыре раза становился обладателем Кубка (1994, 1996, 1999, 2004) и Суперкубка страны (1993, 1996, 1997, 2003), а также выигрывал с клубом Лигу чемпионов (1999).